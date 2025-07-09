«Автомобиль отвезет вас в менее известные уголки островов»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как на Фарерских островах решили проблему неравномерности посещения достопримечательностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

А вы бы позволили машине отвезти себя в неизвестном направлении? Этот вопрос задают туристам на Фарерских островах. Местная туристическая администрация нашла решение общей проблеме — неравномерности посещения достопримечательностей и овертуризма в отдельных локациях.

В мире, движимом алгоритмами и трендами социальных сетей, популярные места привлекают еще больше людей. Результат — слишком высокая нагрузка на инфраструктуру и предсказуемый опыт путешественников. Посмотрим правде в глаза: фотографии людей из одной и той же точки в отдельно взятой стране или на фоне какого-то отдельного водопада уже не выглядят так уж впечатляюще.

Так, на Фарерах придумали аренду самонавигационного автомобиля. Схема простая: вы берете автомобиль, а он отвезет вас в менее известные уголки островов. Система основана на Google Maps и рекомендациях местных жителей по маршрутам — они поделились самыми любимыми, но недооцененными точками на карте. Стоит машина столько же, сколько обычная. В век роботов и искусственного интеллекта уточню: да, нужно сидеть за рулем и управлять автомобилем, просто голос встроенного помощника будет говорить, куда повернуть. До некоторых примечательных мест машина доехать не сможет, но она подскажет, где остановиться и сколько метров пройти пешком, чтобы с холма или скалы открылся невероятный вид.

Кстати, система стала доступная благодаря давнему совместному проекту Google с Фарерскими островами под названием Google Sheep View, когда камеры закрепляли на местных овец и отпускали гулять по островам — так удалось создать цифровую версию страны.

Самонавигационный автомобиль — это путь к более продуманному путешествию и уникальным впечатлениям от местности, – не таким, как у всех. Выходит, туристы видят то, что многие упускают из виду, а страна получает более равномерное распределение туристических активностей, что помогает ухаживать за инфраструктурой и поддерживать природу.

Яна Лубнина