Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие пространства создают московские девелоперы для занятий спортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий тренд на здоровый образ жизни находит свое отражение и в жилищном строительстве. Все больше становится новостроек, в которых предусмотрена спортивная инфраструктура. По данным специалистов компании Sminex, инфраструктура для здорового образа жизни представлена в 70% новых домов элитного и премиум-класса в Москве. Из 95 проектов фитнес-залы предусмотрены в 65, а бассейны — в 26.

Чаще всего девелоперы предлагают жителям заниматься баскетболом, йогой и пилатесом. Среди необычных видов спорта боулдеринг, текбол и петанк. Редким решением стали обустроенные площадки для командных игр, они есть только в 8% всех домов. Среди всех фитнес-залов на территории домов 17 находятся под внешним управлением известных брендов, а 48 обслуживают сами девелоперы. В трети домов предусмотрены бассейны, большинство из них дополнены спа-зонами с хаммамом и парными.

Самые необычные залы для фитнеса расположены в исторических интерьерах. Например, резиденты клубных особняков на Ильинке занимаются спортом под арочными сводами одного из корпусов Теплых торговых рядов, жители исторического дома на Чистых прудах — в краснокирпичном павильоне конца XIX века. Площадки для командных видов спорта — волейбола, баскетбола или футбола — есть всего в 8% домов высокого сегмента. Это редкое решение, поскольку для такой площадки нужен просторный двор. Согласно результатам исследования компании «ТеДо», более чем в двух третях всех элитных жилых проектов внутренняя территория занимает менее 1 га, а у четверти она отсутствует совсем.

Светлана Бардина