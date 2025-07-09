Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему Дэвида Бекхема долго не мог удостоиться посвящения в рыцари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Pool / File Photo / Reuters Фото: Toby Melville / Pool / File Photo / Reuters

Рыцарский титул для больших спортсменов сложно назвать чем-то из ряда вон выходящим событием. Только футболистов, которых британский двор посвятил в рыцари 30 человек. Представителей других видов спорта тоже немало, и среди них нередко попадаются те, про кого сложно сказать «без страха и упрека». Например, глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, который своими русофобскими действиями и заявлениями даже коллег утомил, после чего провалился на выборах президента МОК.

Впрочем, никаких преференций новообращенные рыцари не получают, кроме престижа, разумеется. И нужно понимать, что в случае неподобающего поведения, с точки зрения Англии, конечно, титул могут и отобрать. Кстати, обращение «сэр» применяется только к британским подданным. Женщин тоже в рыцари посвящают. В этом случае перед именем появляется приставка «дама». Последним спортсменом, который удостоился посвящения в рыцари, стал бывший футболист, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхем. Это произошло в июне 2025 года. Тянули долго, так как звездный игрок не очень любил платить налоги и, вроде как, занимался благотворительностью недостаточно активно.

Когда хакеры взломали почту нападающего, то выяснилось, что он на чем свет стоит ругает комитет по наградам Великобритании и даже грозится больше не давать денег на благотворительность. Казалось после такого скандала титула Бекхему не видать, но в итоге футболист все таки дождался своего часа. Кстати были случаи, когда претенденты отказывались от титула добровольно. Например, так поступил британской режиссер Дэнни Бойл, автор открытия Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он объяснил это желанием быть ближе к народу. Что ж, многим спортсменам, да и не только спортсменам, это точно бы не помешало.

Владимир Осипов