В пещере Шульган-Таш обнаружили древние рисунки ранее не встречавшегося цвета

Студенты исторического факультета Московского государственного университета обнаружили пещере Шульган-Таш (Каповой) в Башкирии неизвестные ранее рисунки эпохи палеолита, сделанные красками нежно-голубого и небесно-голубого цветов. Сенсационные материалы найдены во время археологической камеральной практики при разборке материалов раскопок предыдущих лет, сообщает пресс-служба МГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пещера Шульган-Таш

Фото: Башкультнаследие Пещера Шульган-Таш

Фото: Башкультнаследие

Это свидетельствуют о сложной рецептуре приготовления мягких, жидких и пастообразных составов насыщенных голубых оттенков около 15–19 тыс. лет назад.

За более чем 120 лет исследований пещер с рисунками эпохи палеолита археологи нашли в Европе, от Испании и Франции до российского Южного Урала, около 400 подземных святилищ, где древние художники использовали краски исключительно черных, желтых и красных оттенков. Ученые считают, что выбор этих цветов для создания рисунков был обусловлен строгими ограничениями символической культуры, так как на открытых стоянках людей эпохи палеолита изредка находили артефакты других цветов, включая белый, фиолетовый, зеленый и синий. Разнообразие оттенков напрямую зависело от доступности минеральных источников сырья и рецептуры приготовления красок.

После завершения разбора археологических находок планируется определить минеральный состав и возможные места происхождения сырья для получения голубой краски.

«Резкое обрушение тезиса о строгой предопределенности использования трех цветов в пещерных святилищах с настенными изображениями верхнего палеолита в корне меняет устоявшиеся за последнее столетие представления не только о символике цвета пещерного искусства, но и об облике и развитии культуры палеолита»,— отметил руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислав Житенев.

Майя Иванова