Жительница Сарапула задержана за попадание в рейсовый автобус из пневматики

Жительница Сарапула задержана за выстрел из пневматического пистолета, одна из пуль которого попала в рейсовый автобус, сообщили в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в вечернее время 39-летняя подозреваемая находилась около кафе на улице Максима Горького. Она попросила незнакомого мужчину посмотреть его пневматический пистолет. Подозреваемая взяла оружие в руки, после чего выстрелила несколько раз в воздух. Одна из пуль попала в проезжающий рейсовый автобус и повредила боковое стекло. Никто не пострадал.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.