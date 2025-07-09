В Оренбурге будут судить предполагаемых пропагандистов нетрадиционных отношений

В Оренбурге завершено расследование деятельности экстремистского движения. В суд направлено обвинительное заключение против двух жителей Башкортостана, 29 и 36 лет, и 22-летнего жителя Оренбурга. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2024 году обвиняемые арендовали помещение на улице Шевченко, где проводили мероприятия, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Один из обвиняемых активно участвовал в происходящем. На встречах присутствовали подростки.

Оперативную работу провели сотрудники УМВД России по Оренбургской области. Доказательства собраны и дело направлено в суд. Расследование вело первое отделение по особо важным делам СУ СКР по Оренбургской области.

Георгий Портнов