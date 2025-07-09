В Самаре перекрыт центр города из-за работ на теплосетях

В Самаре начались работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. До 31 августа включительно перекрыт участок улицы Чапаевской, от дома №210 до улицы Вилоновской. Для объезда рекомендуют использовать улицу Фрунзе. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также продолжается модернизация теплотрассы на улице Агибалова. Перекресток с улицей Рабочей закрыт до 11 июля. Кроме того, до 11 июля изменена схема дорожного движения на улице Клинической, где участок между Мичурина и Коммунистической недоступен для проезда.

Общественный транспорт по этим участкам будет следовать по измененным маршрутам. Подробности и схемы ограничений можно найти на сайте администрации города. Жителей просят заранее планировать поездки. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за возможные неудобства.

Георгий Портнов