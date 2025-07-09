Нижегородский минпром проводит конкурс на субсидирование покупки оборудования
Минпром Нижегородской области проводит конкурс на частичную компенсацию затрат, понесенных при покупке нового отечественного оборудования для обрабатывающей промышленности. Размер субсидии составит 30% от стоимости оборудования, но не более 5 млн руб., сообщили в министерстве 9 июля.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Глава регионального минпрома Максим Черкасов рассказал, что всего на эти цели предусмотрено почти 99 млн руб.: 48 млн из регионального и 50,9 млн руб. из федерального бюджета.
К возмещению принимаются затраты нижегородских предприятий по договорам купли-продажи, совершенным в 2023-2025 годах.
Узнать подробности конкурса можно на сайте минпрома Нижегородской области. Заявки принимают до 4 августа 2025 года.