Нижегородский минпром проводит конкурс на субсидирование покупки оборудования

Минпром Нижегородской области проводит конкурс на частичную компенсацию затрат, понесенных при покупке нового отечественного оборудования для обрабатывающей промышленности. Размер субсидии составит 30% от стоимости оборудования, но не более 5 млн руб., сообщили в министерстве 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Глава регионального минпрома Максим Черкасов рассказал, что всего на эти цели предусмотрено почти 99 млн руб.: 48 млн из регионального и 50,9 млн руб. из федерального бюджета.

К возмещению принимаются затраты нижегородских предприятий по договорам купли-продажи, совершенным в 2023-2025 годах.

Узнать подробности конкурса можно на сайте минпрома Нижегородской области. Заявки принимают до 4 августа 2025 года.

Галина Шамберина