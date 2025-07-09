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Папа римский Лев XIV отслужил первую «зеленую» мессу

В летней папской резиденции Кастель-Гандольфо папа Лев XIV отслужил мессу, которую наблюдатели уже назвали первой «зеленой» мессой в истории католической церкви. Для нее, как сообщает AP, понтифик использовал новые молитвы, которые отразили экологическое наследие умершего в апреле этого года папы Франциска.

Папа Лев XIV

Папа Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Pool / Reuters

Папа Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Pool / Reuters

Месса имела частный характер: Лев XIV, в зеленых одеждах, отслужил ее для примерно полусотни сотрудников нового образовательного экологического центра Laudato Si в Кастель-Гандольфо. Обращаясь к собравшимся, он отметил то, что месса проходит в месте, «которое мы могли бы назвать природным храмом», в окружении цветов, растений, природы. По его словам, миссия человечества та же, что и миссия Христа — защищать сотворенное Богом и нести мир и согласие.

Что известно о новом папе римском Льве XIV

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«Мы слышим крик Земли, мы слышим крики бедных, потому что они достигли сердца Бога. Наш гнев — это Его гнев. Наша работа — Его работа»,— отметил понтифик.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Новый папа римский Лев XIV

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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Новоизбранный кардинал Роберт Фрэнсис Превост (справа) получает свою биретту от папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане, 30 сентября 2023 года

Фото: Riccardo De Luca / AP

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост (слева) служит мессу в честь вооруженных сил, полиции и сотрудников служб безопасности на площади Святого Петра, 9 февраля 2025 года

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост возглавляет чтение Святого Розария за здоровье папы Франциска на площади Святого Петра, 3 марта 2025 года

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Кардиналы Роберт Фрэнсис Превост (справа) и Пьетро Паролин (в центре) на мессе Вербного воскресенья на площади Святого Петра 13 апреля 2025 года в Ватикане

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Кардинал Роберт Превост на Святой Мессе в Ватикане по случаю выборов нового папы римского

Фото: Murad Sezer / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV, кардинал Роберт Превост, произносит послание «Urbi et Orbi» с балкона собора Святого Петра в Ватикане, 8 мая 2025 года

Фото: Remo Casilli / Reuters

Новоизбранный папа римский Лев XIV на балконе собора Святого Петра в Ватикане

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Верующие на площади Святого Петра в Ватикане во время церемонии избрания папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Murad Sezer / Reuters

Верующие приветствуют избрание нового папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Кардинал Роберт Превост на балконе собора Святого Петра в Ватикане после своего избрания на пост папы римского, 8 мая 2025 года

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

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