Папа римский Лев XIV отслужил первую «зеленую» мессу

В летней папской резиденции Кастель-Гандольфо папа Лев XIV отслужил мессу, которую наблюдатели уже назвали первой «зеленой» мессой в истории католической церкви. Для нее, как сообщает AP, понтифик использовал новые молитвы, которые отразили экологическое наследие умершего в апреле этого года папы Франциска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Pool / Reuters Папа Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Pool / Reuters

Месса имела частный характер: Лев XIV, в зеленых одеждах, отслужил ее для примерно полусотни сотрудников нового образовательного экологического центра Laudato Si в Кастель-Гандольфо. Обращаясь к собравшимся, он отметил то, что месса проходит в месте, «которое мы могли бы назвать природным храмом», в окружении цветов, растений, природы. По его словам, миссия человечества та же, что и миссия Христа — защищать сотворенное Богом и нести мир и согласие.

«Мы слышим крик Земли, мы слышим крики бедных, потому что они достигли сердца Бога. Наш гнев — это Его гнев. Наша работа — Его работа»,— отметил понтифик.

Андрей Келекеев