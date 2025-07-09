Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему марки выпускают аксессуар, который не всегда успешно продается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Хоть по Московской погоде этим летом этого и не скажешь, но солнцезащитные очки — один из самых востребованных сезонных товаров, поэтому одна марка за другой выкладывают в своих социальных сетях и присылают рассылки с подборками самых, по их мнению, актуальных оправ. А мы, давайте, вспомним самые дорогие очки от солнца.

Самыми дорогими солнцезащитными очками в мире считаются произведенные для Chopard компанией De Rigo Vision. Их показали публике в Дубае в 2012 году. Объявленная цена — $400 тыс. Изготовлены очки из 60 г 24-каратного золота, украшены 51 бриллиантом общим весом 4 карата.

Хороший маркетинг, но объективно цена, конечно, за такое слишком высокая. И тому, кто очки приобрел, если в 2012 году такой человек нашелся, надо помнить, что украшения Chopard на вторичном рынке продаются с очень большим дисконтом. Минус 60% от цены вообще не редкость. Ну и еще носить их нужно очень аккуратно, потому что 24-каратное золото мягкое. Одно неловкое движение и дорогущие очки погнуты.

Еще один маркетинговый кейс: $383 тыс. были объявлены за созданные из золота очки Dolce & Gabbana. Правда, уже из 18-каратного — все-таки удобнее в носке. А вот очки, которые и правда уникальны и действительно дорогого стоят, это, конечно, с изумрудными стеклами и бриллиантовой оправой. Изумруды времен Великих Моголов, оправу относят к XIX веку. Как мы помним, Фаррел Уильямс эти очки практически скопировал в сотрудничестве с Tiffany, что только добавило оригиналу значимости. Эксперты Sotheby’s предполагают, что справедливой оценкой для этих очков было бы $2-2,8 млн, но в 2021 на торгах их продать не удалось.

Анна Минакова