Минздрав Татарстана два года остается антилидером по просрочкам обращений
Министерство здравоохранения Татарстана остается антилидером по нарушению сроков рассмотрения обращений граждан на платформе обратной связи, допустив 303 просрочки в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Илья Начвин.
Минздрав Татарстана два года остается антилидером по просрочкам обращений
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам Ильи Начвина, платформа обратной связи создана для того, чтобы жители могли напрямую сообщать о проблемах и быстро получать решения. Однако систематические нарушения сроков рассмотрения и формальные ответы сводят на нет потенциал этого инструмента. Замминистра отметил, что Минздрав находится в антилидерах на протяжении двух лет.
На втором месте — полилингвальный комплекс «Адымнар» с 10 нарушениями. Третье и четвертое места заняли управление образования исполкома Казани и исполком Высокогорского района — по 10 и 9 просрочек соответственно.