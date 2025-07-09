Министерство здравоохранения Татарстана остается антилидером по нарушению сроков рассмотрения обращений граждан на платформе обратной связи, допустив 303 просрочки в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель министра цифрового развития республики Илья Начвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав Татарстана два года остается антилидером по просрочкам обращений

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Минздрав Татарстана два года остается антилидером по просрочкам обращений

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Ильи Начвина, платформа обратной связи создана для того, чтобы жители могли напрямую сообщать о проблемах и быстро получать решения. Однако систематические нарушения сроков рассмотрения и формальные ответы сводят на нет потенциал этого инструмента. Замминистра отметил, что Минздрав находится в антилидерах на протяжении двух лет.

На втором месте — полилингвальный комплекс «Адымнар» с 10 нарушениями. Третье и четвертое места заняли управление образования исполкома Казани и исполком Высокогорского района — по 10 и 9 просрочек соответственно.

Анар Зейналов