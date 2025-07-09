Житель Белгородской области погиб при взрыве во время уборки сена

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя во время полевых работ. По словам чиновника, ЧП произошло на хуторе Колотиловский Краснояружского района.

«Во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства», — уточнил господин Гладков в Telegram-канале. Один мужчина получил тяжелые травмы и умер при транспортировке в больницу. Еще один мужчина и 17-летний подросток госпитализированы.

Губернатор уточнил, что несовершеннолетний получил тупую травму живота. Для обследования его перенаправят в районную больницу. У второго пациента минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, лечение он продолжит амбулаторно.