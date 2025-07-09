Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали люди старше 56 лет. В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант.

Бывшая структура Unilever, группа «Арнест», вернула себе производство соусов в Туле. Ранее эта площадка находилась в аренде у выпускающего кондитерские изделия и снеки холдинга KDV. Сама Unilever запустила фабрику питания в деревне Варваровка под Тулой еще в 2016 году. На этой площадке британский холдинг выпускал соусы под брендами Calve и «Балтимор».

Запрет оформления семейной ипотеки не по региону регистрации заемщика может заработать уже в I квартале 2026 года. Инициатива лишит многих россиян возможности переехать в другой город, купив жилье в кредит, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По этой госпрограмме выдается три из четырех жилищных кредитов в России, а значит, обвал выдач по ней может привести к снижению цен на недвижимость.