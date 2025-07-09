Депутат Попов отрицает информацию о запрете на ввоз айфонов

Депутат Государственной думы (ЕР) и телеведущий Евгений Попов отрицает информацию о планах парламента запретить ввоз iPhone в Россию в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Попов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Попов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это не так. От слова совсем»,— написал господин Попов в своем Telegram-канале.

К сообщению он прикрепил ссылку на публикацию в стороннем канале. Там приводились слова депутата Госдумы Андрея Свинцова (ЛДПР) о введении постепенного запрета на продукцию Apple в том случае, если компания не перестанет препятствовать установке на свои гаджеты российского магазина приложений RuStore.

Telegram-канал исказил реальные слова господина Свинцова. Сегодня в интервью медиапроекту «Абзац» депутат заявил о «введении постепенных ограничений», не уточняя какими именно они могут быть. При этом Андрей Свинцов подчеркивает, что правительство не станеn запрещать ввоз iPhone: «Нужно давать нашим гражданам максимальный комфорт – это конкурентная среда». Он также отметил, что затруднительно будет и обложить пошлинами магазины, торгующие устройствами без RuStore.

Ошибка, вероятно, пошла от самого «Абзаца». Формулировку о «запрете ввоза» вводит само издание, хоть она и не соответствует словам господина Свинцова.

Президент России Владимир Путин 7 июля подписал федеральный закон, запрещающий Apple препятствовать установке на ее продукцию RuStore — российского магазина мобильных приложений. Требования о предустановке сервиса правительство установило еще в ноябре 2022 года, но тогда распоряжение кабмина распространялось только на гаджеты с ОС Android.