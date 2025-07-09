В Волгограде обсудили включение системы 112 для сообщений о нападениях животных

Волгоградские депутаты обсудили инициативу по включению системы экстренного вызова 112 для реагирования на нападения животных. Законопроект, внесенный в Госдуму 14 мая, был рассмотрен на заседаниях профильных комитетов областного парламента.

Инициатива создаст механизм для быстрой реакции на случаи нападений животных. Система 112 будет использоваться совместно с экстренными службами, органами власти, ветеринарными учреждениями и приютами для животных.

Законопроект также расширяет полномочия регионов в сфере обращения с животными, позволяя устанавливать правила передачи животных из приютов и оценивать эффективность мер по контролю за безнадзорными животными. Депутаты Волгоградской областной думы рекомендовали поддержать инициативу. Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании.

Нина Шевченко