В Челябинске более 290 пешеходов пострадали в ДТП с начала года

С начала года в Челябинске произошло 245 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате наездов автомобилей восемь человек погибли, 283 были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Более 85% зарегистрированных ДТП с пешеходами (210) произошли по вине автомобилистов. Пешеходы спровоцировали 35 аварий.

С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 5,4 тыс. водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. Около 2,2 тыс. пешеходов оштрафовано за нарушение правил перехода проезжей части.

Госавтоинспекция Челябинска напоминает водителям о необходимости снижения скорости вблизи пешеходных переходов, а пешеходам — о том, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности.