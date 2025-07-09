Треть ижевчан рассказали о конфликтах в офисе из-за работы кондиционера

Треть ижевчан, или 32%, рассказали о конфликтах в рабочих коллективах из-за работы кондиционера, следует из опроса от сервиса SuperJob. Половина работников, или 49%, утверждают, что споров о температуре в помещении не возникает. Еще 19% горожан отметили, что в тех местах, где они работают, климатической техники не установлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Конфликтам из-за работы кондиционера наиболее подвержены работники от 45 лет: 42% из них сталкивались со спорами из-за климатической техники, среди сотрудников до 35 лет показатель составляет 31%, среди респондентов 35-45 лет — лишь 23%. Женщины ссорятся из-за температуры в помещении чаще мужчин (процентных значений не приводится).

Горожане с доходом от 100 тыс. руб. в месяц чаще тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., сообщали о конфликтах из-за кондиционера: 40 против 28% соответственно.