Астраханский губернатор договорился о развитии инфраструктуры для электромобилей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и гендиректор ПАО «Россети Юг» Алексей Рыбин подписали соглашение о развитии электрозарядной инфраструктуры. До конца 2026 года планируется установить 17 новых зарядных станций для электромобилей, что значительно расширит существующую сеть.

В регионе уже работают семь электрозарядных станций, но их недостаточно для растущего числа электрокаров. К январю 2025 года их количество превысило 1 тыс. единиц. Новые станции помогут удовлетворить спрос и поддержать переход к экологически чистому транспорту.

Также обсуждался проект модернизации электросетевого комплекса региона. В рамках этого проекта планируется реконструкция 11 подстанций и 75 изношенных электросетевых объектов. Алексей Рыбин подчеркнул, что создание сети зарядных станций — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Россети Юг».

Нина Шевченко