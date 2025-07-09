«ВСМПО-Ависма» и правительство построят в Верхней Салде фильтровальный комплекс

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге «ВСМПО-Ависма» и правительство Свердловской области договорились о модернизации фильтровального комплекса в Верхней Салде. В первый этап работ вложат около 800 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

В рамках форума было подписано дополнение к трехстороннему соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Основное соглашение было подписано еще в 2018 году. Оно предусматривает, что налоговые отчисления корпорации из областного бюджета будут ежегодно возвращаться в казну Верхней Салды до 2030 года. В среду, 9 июля, на полях форума врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Верхнесалдинского муниципального округа Александр Маслов и генеральный директор Корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов подписали дополнительное соглашение. Документ предусматривает возвращение налогов титановой корпорации за 2024 год в размере 800 млн руб. Эти средства направят на первый этап по модернизации комплекса. Как рассказали в пресс-службе корпорации, «ВСМПО-Ависма» уже приступила к проектированию.

Денис Паслер отметил вклад компании в социальные проекты города. «Я благодарен Корпорации и руководству муниципалитета, что они разделяют нашу идеологию с точки зрения совместной работы по решению городских задач»,– прокомментировал господин Паслер.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Основной акционер компании – заместитель председателя Совета директоров Михаил Шелков (65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит Госкорпорации «Ростех». Компания глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию, продукция уральского предприятия также используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве.

«Подписание дополнительного соглашения с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА — это важный шаг к модернизации нашей инфраструктуры и улучшению качества жизни в Верхней Салде. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значительным изменениям в нашем городе и создадут новые возможности для его жителей»,— рассказал Александр Маслов.

Дмитрий Трифонов добавил, что объединение усилий правительства, администрации и компании уже приносит результаты. «Корпорация ежегодно в городах присутствия вкладывает сотни миллионов рублей в благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и реализацию благотворительных проектов»,– рассказал Дмитрий Трифонов.

Мария Игнатова