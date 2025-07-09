Астраханский суд наказал социального педагога за насилие над детьми

Прокуратура Икрянинского района поддержала обвинение против социального педагога Центра помощи детям Астраханской области. Ее обвиняют в нарушении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, что сопровождалось жестоким обращением.

В июле 2024 года педагог применяла недопустимые методы воспитания, нанося телесные повреждения детям. В результате двое несовершеннолетних подверглись физическому и психическому насилию.

Суд признал педагога виновной и назначил ей 400 часов обязательных работ. Также по иску прокурора с нее будет взыскана сумма в пользу потерпевших за причиненный моральный вред.

Нина Шевченко