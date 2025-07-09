Поставки Boeing выросли в июне на 27%

В июне американская аэрокосмическая корпорация Boeing поставила своим заказчикам 60 самолетов. Это на 27% больше, чем годом ранее. В июньские поставки вошли восемь лайнеров для китайских клиентов — это первые поставки Boeing в Китай после «перемирия», достигнутого в мае между США и КНР по торговым вопросам.

По итогам майского соглашения, США и Китай договорились на 90 дней отложить вступление в силу повышенных тарифов, что позволило Boeing снять запрет на поставки своих лайнеров в Китай, введенный им месяцем ранее.

Основной конкурент Boeing, европейская Airbus, в июне поставила клиентам 63 самолета. Однако для Boeing, которая долго страдала из-за срыва поставок после катастроф 737 Max в 2018 и 2019 годах, а также внештатной ситуации c 737 Max в начале 2024 года, многие наблюдатели расценивают июньские показатели как успех.

В мае поставки Boeing составили 44 самолета. Кроме того, в июне Boeing получила 116 заказов на свои лайнеры, включая 54 самолета 737 Max и 62 — 787.

Евгений Хвостик