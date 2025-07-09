Челябинский застройщик вложит в реновацию квартала в Уфе 32 млрд рублей
Челябинская компания «Уралстрой» выиграла торги по выбору инвестора для проекта комплексного развития жилой застройки в районе бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе. Инвестор предложил выкупить право на реализацию проекта за 30 млн руб. Начальная цена была 19,2 млн руб. Информация опубликована на сайте администрации Уфы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, общий объем вложений в строительство составит 32,3 млрд руб., а срок реализации — 15 лет. Проект охватывает территорию площадью 37 га. Планируется снести около 160 индивидуальных и девяти многоквартирных домов. На освободившемся участке будет построено не менее 200 тыс. кв. м нового жилья. В рамках договора инвестор обязан передать муниципалитету детский сад площадью не менее 2,2 тыс. кв. метров.
«Уралстрой» была единственной компанией, которую допустили до участия в конкурсе. Заявку уфимской «К-Сервис» конкурсная комиссия отклонила.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО Специализированный застройщик «Уралстрой» образовано в Челябинске в феврале 2025 года. Конечными владельцами являются учредитель строительных компаний «Лидер», «Базис», «Зенит» Михаил Зискин (99% доли в уставном капитале) и Татьяна Мальцева (1%). Организации господина Зискина в последние годы строили жилые комплексы в Ханты-Мансийске и Сургуте. Его компания «Зенит» в 2022 году получила право на комплексное развитие деревни Новое Девяткино в Ленинградской области.