Челябинский застройщик вложит в реновацию квартала в Уфе 32 млрд рублей

Челябинская компания «Уралстрой» выиграла торги по выбору инвестора для проекта комплексного развития жилой застройки в районе бульвара Хадии Давлетшиной в Уфе. Инвестор предложил выкупить право на реализацию проекта за 30 млн руб. Начальная цена была 19,2 млн руб. Информация опубликована на сайте администрации Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, общий объем вложений в строительство составит 32,3 млрд руб., а срок реализации — 15 лет. Проект охватывает территорию площадью 37 га. Планируется снести около 160 индивидуальных и девяти многоквартирных домов. На освободившемся участке будет построено не менее 200 тыс. кв. м нового жилья. В рамках договора инвестор обязан передать муниципалитету детский сад площадью не менее 2,2 тыс. кв. метров.

«Уралстрой» была единственной компанией, которую допустили до участия в конкурсе. Заявку уфимской «К-Сервис» конкурсная комиссия отклонила.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО Специализированный застройщик «Уралстрой» образовано в Челябинске в феврале 2025 года. Конечными владельцами являются учредитель строительных компаний «Лидер», «Базис», «Зенит» Михаил Зискин (99% доли в уставном капитале) и Татьяна Мальцева (1%). Организации господина Зискина в последние годы строили жилые комплексы в Ханты-Мансийске и Сургуте. Его компания «Зенит» в 2022 году получила право на комплексное развитие деревни Новое Девяткино в Ленинградской области.