Элла Памфилова предупредила об угрозе ИИ для выборов

В Саратове 9 июля открылось всероссийское совещание руководителей избирательных комиссий. Как подчеркнула председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, это первое за десятилетие подобное совещание, которое проводится не в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК предупредила об угрозе ИИ для выборов

Фото: Ольга Симонова Председатель ЦИК предупредила об угрозе ИИ для выборов

Фото: Ольга Симонова

В своем приветственном выступлении она рассказала о ключевых вызовах, стоящих перед избирательной системой России в преддверии Единого дня голосования-2025 и выборов в Государственную думу в 2026 году. По словам главы ЦИК, подготовка к выборам ведется непрерывно: к примеру, организационные работы к президентским выборам 2024 года начались почти сразу после завершения аналогичной кампании 2018 года.

Сейчас, как отметила госпожа Памфилова, Россия вступает в «новый этап турбулентности», поэтому крайне важно своевременно реагировать на внешние угрозы. «Очень важно, как нам удавалось и прежде, не пропустить удары в нашей электоральной сфере со стороны противников. То есть ударить их первыми. Враг умен, циничен, безнравственен. Это абсолютное зло, которое готово идти на все. Мы это прошли на выборах последних, когда уже традиционные методы подрыва и дискредитации выборов не работают, включается запугивание, террор и так далее», — рассказала Элла Памфилова.

Особое внимание она уделила рискам, связанным с развитием новых технологий. Глава ЦИКа выразила уверенность, что на предстоящих выборах противники России будут активно применять искусственный интеллект в деструктивных целях и, в частности, создавать дипфейки. «Искусственный интеллект во благо всегда должен побеждать искусственный интеллект во зло. Если наши лучшие умы мировые не смогут решить эту задачу, все мы окажемся в капкане, из которого выбраться человечеству будет очень сложно», — предупредила Элла Памфилова.

Ольга Симонова, Саратов