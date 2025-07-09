В Балтиморе сносят разрушенный судном мост

Транспортное управление штата Мэриленд (MDTA) приступило к разбору конструкций моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, оставшихся после его обрушения в марте 2024 года. По оценкам экспертов MDTA, работы по сносу с использованием тяжелой техники займут несколько месяцев, а затем начнется строительство нового моста, который является «важной транспортной артерией и экономическим двигателем» Балтимора.

Строительство нового вантового моста, по оценкам властей, обойдется примерно в $2 млрд. Работы будут вестись около четырех лет. Как видно из проекта, новый мост будет внешне напоминать предыдущий. Он будет выше, а ширина прохода будет также увеличена. Общая длина моста превысит 3 км. Как значится в документации, ожидаемый срок его службы — 100 лет.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско частично разрушился 26 марта 2024 года, когда в одну из его опор врезалось грузовое судно Dali. В результате столкновения погибли шесть дорожных рабочих, находившихся на мосту. В октябре 2024 года владелец и оператор судна Dali, сингапурские компании Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, урегулировали часть претензий федеральных властей США, обязавшись возместить убыток в размере $102 млн.

Алена Миклашевская