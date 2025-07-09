Эстония угрожает заблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в новом 18-м пакете санкций Евросоюза против РФ стране важен пункт о понижении потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Иначе, подчеркнул министр, Эстония может заблокировать введение ограничений.

«Мы очень четко понимаем, что снижение цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень серьезная позиция на этот счет»,— сказал господин Цахкна в интервью эстонскому телерадиовещателю ERR. Он отметил, что понижение потолка цен может стать самым сильным пунктом нового пакета.

По данным ERR, Эстония задумалась о праве вето после публикации латвийской газеты Delfi. В ней рассказывалось о желании нескольких средиземноморских стран с крупным судоходным сектором отказаться от введения лимита цен на российскую нефть. В публикации издания также упоминается Мальта.

Установление потолка на уровне $45 за баррель означает, что ЕС запретит грузовым судам объединения перевозить российскую нефть, продающуюся по более высоким ценам. Иностранным судам, которые продолжат возить российское сырье с рыночной стоимостью, не будут оказывать свои услуги европейские страховые компании. Согласно данным Investing.com, текущая стоимость российской нефти марки Urals оценивается в $65,49 за баррель.