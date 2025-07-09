Суд признал контракт на установку памятника Сталину в Вологде недействительным

Суд удовлетворил требования прокуратуры Вологодской области и признал недействительным контракт на поставку памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

9 апреля 2025 года в арбитражный суд Вологодской области поступил иск областной прокуратуры к предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне и бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Надзорное ведомство требовало признать контракт от 18.09.2024 № 846/02 недействительным. Согласно данным из системы закупок, объектом контракта являлась поставка «произведения искусства — памятника И. В. Сталину, в целях модернизации экспозиции и территории двухэтажного бревенчатого здания» по адресу, где располагается музея «Вологодская ссылка». Цена контракта составила 10,5 млн руб. Соглашение было заключено и реализовано в 2024 году, к настоящему моменту его исполнение завершено.

Кроме того, прокуратура в своем иске настаивала на взыскании с предпринимателя 10,5 млн руб. (сумма равняется стоимости контракта) в пользу музея-заповедника.

«Основанием для подачи иска в суд стали нарушения в сфере госзакупок, выявленные в ходе проверки, проведенной прокуратурой Вологды по поручению областной прокуратуры. Прокуратура установила, что контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств»,— говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

В пресс-службе 9 июля сообщили, что иск удовлетворен в полном объеме, но пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Алла Чижова, Ярославль