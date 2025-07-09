Центральный аппарат СКР займется поиском убийц депутата из Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства расследование убийства бывшего депутата и руководителя транспортного предприятия из Самарской области Сергея Демидова. Об этом сообщили в информационном центре СКР 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение принято после обращения супруги и дочерей Сергея Демидова. Он возглавлял предприятие «Техсервис» и был депутатом собрания представителей Сызранского района с 2005 года. В июне 2009 года в его дом в селе Рамено ворвались вооруженные лица, застрелили Демидова и угрожали оружием его внучке. Мать и бабушку ребенка также избили. Преступники похитили крупную сумму денег и скрылись. Виновные до сих пор не найдены.

Глава регионального следствия Павел Олейник доложил Александру Бастрыкину о ситуации. Председатель СКР выразил недовольство качеством работы правоохранителей в начале расследования. Он также отметил высокий процент нераскрытых преступлений в Самарской области и поручил активизировать работу в этом направлении.

Георгий Портнов