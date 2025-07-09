В Башкирии водителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за наезд на полицейского

Абзелиловский районный суд оштрафовал на 100 тыс. руб. 47-летнюю жительницу Магнитогорска, признав ее виновной в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что в марте этого года на трассе Белорецк — Магнитогорск сотрудники ДПС остановили автомобиль фигурантки уголовного дела, ранее лишенной водительских прав. Она отказалась предъявить документы, не вышла из машины и попыталась скрыться. Чтобы помешать ей уехать, инспектор встал перед капотом автомобиля. Подсудимая сбила полицейского, он получил травму.

Фигурантка уголовного дела не признала вину.

Майя Иванова