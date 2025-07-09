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На обновление набережной Ижевского пруда направят 200 млн рублей из бюджета РФ

На софинансирование реконструкции набережной Ижевского пруда выделят 200 млн руб. из федерального бюджета, сообщил в Telegram депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев. Такое решение приняла федеральная трехсторонняя комиссия по распределению бюджетных средств 8 июля. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов обращался к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект благоустройства объекта.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, реконструкция участка набережной от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки началась в 2024 году. На это было выделено 250 млн руб. Всего на обновление этой территории планировалось потратить 3 млрд руб. в течение трех лет. В июне 2024 года были объявлены торги на выполнение работ по реконструкции участка за 871 млн руб. Завершить их должны до конца августа 2026 года.