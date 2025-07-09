Сенохранилище загорелось в Нижегородской области 9 июля

Спасатели ликвидируют пожар на территории открытого сенохранилища в селе Тепелево Дальнеконстантиновского округа. Там загорелось сено в тюках на площади 450 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на территории сенохранилища в с. Тепелево Дальнеконстантиновского округа

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Пожар на территории сенохранилища в с. Тепелево Дальнеконстантиновского округа

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 13:09 было локализовано открытое горение. На месте работают 14 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Угрозы перехода огня на соседние строения нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Галина Шамберина