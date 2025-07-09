В Госдуме предложили выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет

В Госдуме разработали законопроект о выплате надбавок к пенсии с 70 лет вместо нынешних 80-ти. Инициатором выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Согласно проекту, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет дифференцированным: для граждан, достигших 70 лет, надбавка составит 100% от базового размера; для лиц от 80 лет и инвалидов I группы — 200%; для тех, кто старше 90 лет — 300%. Также предусмотрено повышение фиксированной выплаты по инвалидности до 200% для инвалидов I группы. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство.

С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составит 8 907,7 рублей. По словам господина Нилова, существующий возрастной порог в 80 лет ограничивает доступность надбавок для многих пожилых россиян. Он отметил, что в России до 80 лет доживает около 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — примерно 16% мужчин и 34% женщин.

Депутат уточнил, что идея снижения возраста получения надбавок возникла после обращения пенсионера из Луганска. Он работал на вредном производстве и не мог получить дополнительные выплаты из-за действующих правил.