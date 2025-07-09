Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с конца мая

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) во время торговой сессии 9 июля опускался до 2698,83 пункта. Он упал ниже 2700 пунктов впервые с 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:56 мск индекс Мосбиржи падал на 1,71%, до 2708,47 пункта. Индекс РТС составил 1091,46 пункта (–1,72%).

Лидерами роста стали акции МКПАО «ВК» (+1,47%), ПИК (+1,25%), ММК (1,09%), БСП (+0,95%) и НЛМК (+0,9%). Сильнее всего упали бумаги «Ренессанса» (–2,95%), «Астры» (–1,95%), «Татнефти» (–1,89%), «Ростелекома» (–1,59%) и «Полюса» (–1,54%).