В Ульяновской области осуждены самарцы, укравшие семечки на 4 млн рублей

В Ульяновской области осудили десять жителей Самарской области за кражу 1,8 тонны семян подсолнечника на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщило МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал всех обвиняемых виновными и назначил наказание: от одного года пяти месяцев до трех с половиной лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

Следствие установило, что в 2024 году преступники на грузовике проникли на территорию крестьянско-фермерского хозяйства в Майнском районе. Ночью они вскрыли склад и вынесли 189 мешков семян подсолнечника. Сторож заметил кражу и сообщил в полицию, после чего злоумышленников задержали сотрудники Госавтоинспекции и уголовного розыска.

Георгий Портнов