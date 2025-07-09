Банк Уралсиб изменил условия по накопительным счетам
Банк Уралсиб изменил условия по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет:
- по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 17,50% годовых, в зависимости от суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с пакетами «Premium» и «Private»;
- по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 17,50% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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