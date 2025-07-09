В Тольятти в 2025 году ликвидировано 108 нестационарных торговых объектов

В Тольятти идет работа по ликвидации самовольно установленных нестационарных торговых объектов. С начала 2025 года вывезено или демонтировано 108 НТО, сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города рассказал, что сейчас вносятся изменения в Федеральный закон о торговле, чтобы дать регионам право устанавливать свои правила по размещению НТО даже на частных земельных участках. Это поможет избежать хаотичной торговли и сделать размещение НТО более упорядоченным.

«Участились случаи, когда старший по дому дал добро на установку НТО на придомовой территории, а в итоге под окнами появилась, скажем, точка по продаже шаурмы, дым от которой идет прямиком в квартиры этого или соседних домов»,— заявил господин Сухих.

В настоящее время в городе обнаружены еще 12 незаконных НТО, подлежащих ликвидации.

Алексей Алексеев