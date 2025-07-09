300 рулонов сена сгорели на территории Завьяловского района в Удмуртии

300 рулонов сена сгорело в поле около села Первомайский на территории Завьяловского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. О пожаре сообщил проезжавший мимо очевидец. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

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Вероятной причиной возгорания в ведомстве назвали детскую шалость. «Со слов мужчины, он увидел возгорание и сразу позвонил в пожарную охрану. Ему навстречу со стороны поля встретилась компания из двух мальчишек на велосипедах»,— рассказал дознаватель ведомства по Удмуртии Иван Маланьин. Для предотвращения повторного возгорания ночью на месте происшествия дежурили сотрудники МЧС.