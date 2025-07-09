Молоку набили цену

Молочная продукция в республике c конца прошлого года взлетела в цене сразу на 30–50%. По данным Татарстанстата, в мае 2025 года стоимость молока жирностью 2,5% в розницу выросла до 85 рублей за литр, а сливочного масла — до 1056 рублей за килограмм. Причина заключается в нехватке сырого молока, которое производится в личных подворъях и у фермеров, обеспечивающих на треть потребности переработчиков республики. Сельчане подняли закупочные цены почти на 30%, а переработчики ретранслировали повышение на магазинную полку. Колебания закупочных цен на молоко-сырье и увеличение себестоимости ставят под угрозу реализацию инвестиционных проектов, предупреждают в Минсельхозпроде РТ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году Татарстан взял на себя обязательство нарастить производство сырого молока до 2,6 млн тонн

К 2030 году Татарстан взял на себя обязательство нарастить производство сырого молока до 2,6 млн тонн



Сняли сливки

Конъюнктура цен на сырое молоко на внутреннем рынке Татарстана впервые стала складываться в пользу сельхозпроизводителей. По данным Минсельхозпрода РТ, с мая прошлого года частные сельскохозяйственные организации и личные подворья начали уверенно поднимать отпускные цены на 2-5% каждый месяц. Если в мае 2024 переработчики покупали сырье по 34 рубля за литр (без учета НДС) у сельскохозяйственных организаций, и по 27 рублей (без учета НДС) у личных подворий, то к декабрю цены разогнались до небывалых значений.

«Дешевле 50-ти рублей за литр приобрести сырое молоко оказалось невозможным», — рассказали «Ъ — Казань» представители молочных комбинатов Татарстана. — Зимой молочный рынок неожиданно «качнулся» в сторону частных сельхозпроизводителей, т. е. они начали определять ценовую политику без оглядки на производителей молочной продукции. Теперь поставщики правят бал на молочном рынке, им благоволит экономическая ситуация», — утверждают производители молочной продукции. До этого они стремились сохранить стабильность, удерживая закупочные цены на одном уровне — в пределах 27- 35 рублей за литр — в течение почти двух лет. Но на этот раз сельчане разом «перебили» закупочные цены, перехватив инициативу в свои руки.

По официальным данным Минсельхозпрода РТ, средняя закупочная цены у сельскохозяйственных организаций выросла — до 44,7 рублей за килограмм, и до 33,6 рублей — у личных подворий. Ажиотаж на молочном рынке продолжался до начала июня 2025 года, а результате чего они выросли на 30-35% в зависимости от жирности сдаваемого молока.

Причина взлета цен — нехватка сырого молока у владельцев личных подворий и фермеров, которые обеспечивают около четверти потребностей молокоперерабатывающей отрасли республики.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленара Гарипова, в личных подсобных хозяйствах режут скот, так как содержать его при низких закупочных ценах становится невыгодно. По его данным, численность дойного стада сократилась на 7,4 тысяч коров, а «мясных» на 4% — на 35,9 тысяч коров. При этом личные подворья на треть обеспечивают потребности перерабатывающих предприятий, отметил он. В результате недостаток сырья ощутили перерабатывающие предприятия агрохолдингов, которые «докупают» молоко у сельчан в разных объемах, утверждают участники рынка.

На пике

С наступлением лета, когда надои увеличиваются, гонка цен остановилась. «В настоящее время средняя цена реализации сырого молока сельхозпредприятиями составляет 39, 9 руб. (без НДС). Это на 17,2% выше уровня прошлого года. Закупочная цена у личных подсобных хозяйств составляет 33,9 рублей, на 26% выше уровня прошлого года», — сообщил недавно первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

Во время высоких надоев молока молочные предприятия предпринимали попытки чуть-чуть сбить закупочные цены, чтобы стабилизировать розничные продажи. «Насколько знаю, некоторые переработчики хотели летом серьёзно „уронить“ цену на молоко. Но нехватка сырья осталась существенной, поэтому опустить ниже 40 рублей не получилось. Это планка, ниже которой сельхозпроизводители не станут продавать сырое молоко», — рассказал «Ъ — Казань» один из крупных участников рынка.

Вокруг этого уровня будут складываться розничные цены на молочном рынке в предстоящий осенне-зимний сезон, прогнозирует первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов. «До 100 рублей за литр молока, конечно, цены не поднимутся. Они так на пике», — рассказал он.

«При себестоимости производства молока в 30-31 рубль рентабельность хозяйств выросла до 30%», — заметил глава Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов. Он опасается, что дороговизна молочной продукции может привести к резкому спаду продаж в летнее время. Так, в торговых сетях упали цены на куриные яйца — до 40 рублей за десяток, на мясо кур (до 160 рублей за кг) и свинины (до 350 рублей за кг), поэтому потребители могут изменить меню в пользу доступных продуктов, отметил он. Итоги реализации молочной продукции Татмолсоюз собирается подвести в конце августа этого года, сообщил Денис Пирогов.

Сырого молока не хватает

Официально в Минсельхозпроде РТ не говорят о дефиците сырья. По словам участников рынка, нехватку испытывает Казанский молочный комбинат, рассчитанный на переработку 600 т в сутки (принадлежит удмуртской «Комос Групп»), молочный комбинат «Апастовский» мощностью до 300 т в сутки (принадлежит M LK Group Александра Емшанова). В ближайшей перспективе с этой проблемой может столкнуться казанский завод «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition, объединяет бывшие активы Danone в России). В конце 2024 года здесь начнется строительство комплекса сухого молока мощностью 300 т.

Дефицит ощущает Бугульминский молочный комбинат, работающий на юге-востоке Татарстана (граничит с Башкортостаном). По словам директора Ильхама Мингазова, комбинат закупает сырое молоко в том числе и за пределами Татарстана, везет его даже из Челябинской области и Башкортостана. Хотя рядом находится агрофирма «Эконива-Татарстан», принадлежащая немецкому предпринимателю Штефану Дюрру. В 2019 году он выкупил здесь агрофирму «Наратлы» с земельными угодьями, но сырое молоко отправляет на Белебеевский комбинат в Башкортостан.

«Сейчас поставщики работают по принципу — кто предложит более выгодную цену. Если Бугульминский молочный комбинат обеспечит привлекательную цену, то находящиеся рядом фермы с удовольствием обеспечат его сырьем», — прокомментировал глава Татмолсоюза РТ Денис Пирогов.

К повышению цен привел не только дефицит сырья, но и с дисбаланс спроса и предложения на рынке. «Спрос на молочную продукцию вырос на 6%, а переработчики отстали и показали прирост только на 3%», — отметил он. По данным Минсельхозпрода РТ, в прошлом году они снизили на 12% выпуск сливочного масла (минус 21 тонна) и кисломолочной продукции на 5,2% (минус 100 753 тонн). При этом увеличили выпуск сыров — на 10%, и обработанного молока — на 5,2%. Изменение номенклатуры выпуска связано с маржинальностью — выпускать кефиры и масло не так выгодно, как сыр и сливки, объяснил Денис Пирогов.

Крупными производителями сырого молока в республике являются АПК «Продпрограмма» Мамадышского района (84,7 тыс. тонн), «Камский Бекон» Мензелинского района (73,4 тыс. т), «Вахитова» Кукморского района (50 тыс. т), «Август-Агро» (48 тысяч т), «Красный Восток-Агро» Алькеевского районов (45 тыс. т) и «Северная Нива Татарстан» Бугульминского района (40,0 тыс. т), сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Парадокс в том, что производство сырого молока в республике выросло на 4%, но повышение произошло за счет продуктивности коров, содержащихся в этих в крупных агрохолдингах. Общий объем собранного молока составил 2,28 млн т, и этого объема не хватило местным переработчикам. Речь об излишках не идет. Для сравнения, в стране производство молока выросло на 2% — до 34 млн т. Татарстан удерживает первое место, занимая 6,7% российского рынка. С большим отрывом от него следуют Краснодарский край — 1,7 млн т, Башкортостан — 1,6 млн т. Традиционно «молочные» регионы — Ростовская, Воронежская области, Алтай и Удмуртия перешагнули планку в 1,1 млн. т.

Поднять «белое золото»

К 2030 году Татарстан взял на себя обязательство нарастить производство сырого молока до 2,6 млн тонн. «Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации „О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года“, республика должна прибавить 313 тыс. тонн или 114% к 2024 году по всем категориям хозяйств», — сообщил Ленар Гарипов. Дополнительные объемы производства сырого молока помогут сгладить перекосы на молочном рынке.

Другой вопрос — во сколько это обойдется. По данным Минсельхозпрода РТ, в прошлом году было введено в эксплуатацию 6 молочных комплексов на 8,6 тысяч голов. Это обеспечит прирост 30 тысяч тонн молока в этом году. На разных стадиях реализации находятся еще 25 инвестпроектов на 16 тыс голов. Вложенные инвестиции составили свыше 16 млрд руб., отчитывался министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на годовой коллегии ведомства в феврале этого года.

Удвоить производство сырого молока в Татарстане — до 90 тыс. т — планирует компания «Август-Агро». Компания направила на решение этой задачи инвестиции в размере 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании. «Сегодня в составе „Август-Агро“ действуют четыре молочно-товарных комплекса (МТК) на территории Татарстана. Это МТК „Уразметьево“ в Муслюмовском районе, „Ялтау“ в Лениногорском районе, „Степановка“ в Мензелинском районе, „Ульянково“ в Кайбицком районе. Поголовье крупного рогатого скота на всех молочно-товарных комплексах (МТК) на сегодня превысило 9500 животных (включая еще не полностью окончившееся заселение нового комплекса „Ульянково“), из них более 4600 — дойные коровы. По итогам 2024 года совокупный валовой надой на МТК „Август-Агро“ составил 48 тыс. т молока (+19% прироста к уровню прошлого года). В I квартале 2025 предприятия совокупно произвели 13,8 тыс. т молока», — рассказали в компании.

В этом году планируется завершить самый крупный проект — МТК «Ульянково» на 3700 коров в Кайбицком районе. «Сейчас здесь идет процесс поэтапного заполнения племенными животными. Полностью комплекс планируется запустить в конце октября. „Ульянково“ станет самым крупным в Поволжье предприятием по содержанию крупного рогатого скота. По мере выхода МТК „Ульянково“ на полную производственную мощность ежегодный валовой надой здесь ожидается на уровне 45 тыс. тонн молока».

Холдинг «АГРОСИЛА» в этом году запустит вторую очередь животноводческого комплекса еще на 2 тысячи голов — до 4 тыс. голов в Сармановском районе Татарстана, сообщили в пресс-служба компании. Совокупные инвестиции составили почти 2,8 млрд руб. Это даст прирост до 50 тысяч тонн сырого молока в год.

Всего в этом году агрохолдинги планируют построить четыре молочных комплекса на 12,6 тыс. скотомест, что обеспечит дополнительный прирост 150 тысяч тонн сырого молока. Общий объём инвестиций в проект — 10,8 млрд рублей.

Переработать на месте

Сегодня перед молочными предприятиями Татарстана стоит задача довести переработку молока до 6 тысяч тонн в сутки (сейчас 4,5 тысяч тонн в сутки. Для поддержки отрасли правительство РТ планирует с 2026 года возобновить программу субсидирования переработки молока, проинформировал Ленар Гарипов.

Так, Казанский молочный комбинат планирует увеличить переработку с 600 т до 1000 т молока в сутки. В Кукморе, являющегося абсолютным лидером по производству сырого молока в Татарстане, в этом году начнут строительство собственного завода мощностью до 800-1000 т в сутки. По этому показателю он будет сопоставим с Казанским комбинатом, сообщил глава Кукморского района Сергей Димитриев.

Но выпускать будут не традиционную молочную продукцию, а сывороточные и молочные белки, казеин, сливки и др. В дальнейшем эти продукты будут применять в пищепроме — от кондитерского и сырного производства до спортивного и детского питания. Инвестиции составят 5 млрд рублей. Его инвесторами выступят бизнесмены из Татарстана и Самарской области. Других инвесторов в переработке молока в республике пока нет.

Капризы на молочном рынке

Амбициозным планам по одновременному наращиванию производства и переработки молока в Татарстане может помешать падение потребительского спроса. Переработчики опасаются, что из-за дороговизны спрос на молоко, творог, масло будет нестабильным — покупатели начнут замещать их дешевеющими яйцами и курятиной.

«В начале этого года спрос упал по ряду позиций сразу до 10 — 15%. Это много. До этого производители в течение двух лет раскачивали потребительский спрос, который рос с темпом в 6%, и вдруг обвал. Как выбираться из ямы- не простая задача для всех участников молочного рынка. Думаю, что восстановление будет идти медленно, потому что есть конкурирующие продукты с сопоставимым содержанием белков и жиров. Это свинина, курятина, яйца. Из-за высокой цены потребители начали замещать молочную продукцию — вместо пачки творога берут 10 яиц», — рассуждает глава Татмолсоюза Денис Пирогов.

По его мнению, перекосов на молочном рынке быть не должно, а если производители и переработчики будут тянуть одеяло на себя, то ничего хорошего не выйдет. «Мы в одной цепочке: спад продаж у переработчиков отразится на всех участниках молочного рынка», — заметил он.

Долгосрочные контракты остановят ценовые качели

Выход — перейти на заключение долгосрочных контрактов с фиксированными ценами на сырое молоко. «Почему сокращается поголовье скота? Потому что цены „бегают“ туда-сюда, нет стабильности, — рассуждает замглавы Тюлячинского района Татарстана Рустам Нигматзянов. — Если бы переработчики твердо сказали — готовы принимать молоко по 50 рублей, тогда люди были бы защищены и держали бы скот. Без этого сельчане переживают, что могут упасть ниже рентабельности, когда нет смысла держать корову».

Обеими руками «за» выступает и глава Татмолсоюза Денис Пирогов. «Каждый год мы призываем переработчиков заключать долгосрочные контракты, пусть не на 100%, а хотя бы на минимальный объём поставок — на 30-40% от годовой потребности. Каждый год Минсельхоз РТ возвращается к этому вопросу, но заметного движения в эту сторону не происходит», — признает он.

Правда, в этом году первые контракты на фоне скачка цен стали появляться. «Не могу называть конкретных переработчиков, но они охватывают 10– 15% от необходимого объёма закупок. Кто-то заключает на полгода, кто-то на год. Такая практика начинает постепенно внедряться. И переработчики, и сельхозтоваропроизводители идут на контакт: обе стороны понимают, что будет гарантированный объём по фиксированной цене», — говорит Денис Пирогов.

За сбалансированную ценовую политику выступает Минсельхозпрод РТ. «Сезонные колебания закупочных цен на молоко-сырье и увеличение себестоимости ставят под угрозу реализацию инвестиционных проектов, –предупреждает Ленар Гарипов. — Мы должны развивать не только производство, но и переработку молока. Без этого вновь вернемся к перепроизводству, снижению закупочных цен на молоко-сырье».

Но татарстанский рынок не изолирован. Любые ценовые колебания на молочном рынке в России также отражаются на республике. «Как будет меняться российский рынок, сложно предсказать. Цены могут и опуститься, и подняться. Это зависит от более сильных факторов, которые не подвластны регионам», — заключил Денис Пирогов.

Альфия Гарифуллина