В Оренбуржье трех подростков обвинили в теракте на железной дороге

В Удмуртии и Оренбургской области пресечена деятельность четырех подростков, причастных к терактам на железной дороге. Следователи Центрального МСУТ СК России совместно с ФСБ и МВД задержали несовершеннолетних, троим из которых уже предъявлены обвинения. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики установили, что в мае 2025 года трое подростков из Оренбурга подожгли железнодорожное оборудование, используя горючие материалы. В июне 2025 года 17-летний житель Ижевска совершил аналогичное преступление в Удмуртии. Все были задержаны сразу после инцидентов.

Следствие выяснило, что несовершеннолетние получали денежное вознаграждение и действовали по указаниям украинских спецслужб через популярный мессенджер. На этапе расследования проведены обыски и допросы, назначены экспертизы.

Георгий Портнов