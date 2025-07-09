В Башкирии взлетел спрос на свадебные услуги

Жители республики начали заранее готовиться к свадебному сезону. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного в жизни праздника, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 80% в сравнении с первой половиной 2024-го. Причем рост показателей фиксируют уже с января. В то же время заметно растет число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары. Тенденцию выявило совместное исследование МегаФона и ВТБ на основе обезличенных данных их клиентов.

Фото: пресс-служба МегаФона

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в начале лета. В этом же более высокие цифры отмечают уже с января, и сохраняются они по июнь. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию в начале недели — по понедельникам и вторникам. Вероятно, чтобы в последующие дни встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

Сразу с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, по данным ВТБ, в салонах красоты Башкирии в период с января по июнь 2025 года совершено почти 96 тысяч транзакций на общую сумму почти 134 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество увеличилось на 83%, а объем средств — на 92%. Средний чек вырос незначительно и составил 1397 рублей, что на 5% выше, чем в 2024-м.

В цветочных салонах в тот же период жители республики провели почти 143 тысячи операций на общую сумму 218 млн рублей. Это в 1,8 раза больше по количеству и в два раза больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека составил 1527 рублей, что на 7% превышает прошлогодний показатель. В ювелирных салонах Башкирии клиенты банка потратили 151,5 млн рублей. Суммы проводились почти через 14 тысяч транзакций оплаты. Это на 29% превышает количество покупок и на 33% больше по объему средств, чем годом ранее. Средний чек при этом составил почти 11 тысяч рублей — на 3% выше, чем в 2024-м.

«Подготовка к значимым мероприятиям требует и постоянного доступа к информации, и возможности онлайн-платежей. Со своей стороны мы стремимся, чтобы жители республики могли воспользоваться любыми цифровыми сервисами вне зависимости от места проживания — в городе, райцентре или деревне. Так, наша техническая служба расширила покрытие в селе Татар-Улканово в Туймазинском районе. Новое телеком-оборудование обслуживает не только всю его территорию, но и усиливает сигнал в соседних населенных пунктах. Сейчас здесь доступна скорость загрузки порядка 15 Мбит/c, что оптимально для использования всех необходимых интернет-ресурсов», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

ПАО «МегаФон»