Химические предприятия Тольятти проверят системы экстренного оповещения
В Центральном районе Тольятти 10 июля пройдёт проверка систем экстренного оповещения. Ее проведут два крупных химических предприятия — ПАО «Куйбышевазот» и ООО «Тольяттикаучук», сообщили в администрации города.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее подразделениями «Куйбышевазота» был проведены регламентные работы по поддержанию в работоспособном состоянии локальной системы оповещения.
Она пройдет в три этапа: в 10:00 (MSK+1) включатся сирены «Куйбышевазота», в 10:05 (MSK+1) — «Тольяттикаучука», в 10:10 (MSK+1) — на двух предприятиях одновременно.
Жителей просят сохранять спокойствие — проверка плановая.