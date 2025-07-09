Химические предприятия Тольятти проверят системы экстренного оповещения

В Центральном районе Тольятти 10 июля пройдёт проверка систем экстренного оповещения. Ее проведут два крупных химических предприятия — ПАО «Куйбышевазот» и ООО «Тольяттикаучук», сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее подразделениями «Куйбышевазота» был проведены регламентные работы по поддержанию в работоспособном состоянии локальной системы оповещения.

Она пройдет в три этапа: в 10:00 (MSK+1) включатся сирены «Куйбышевазота», в 10:05 (MSK+1) — «Тольяттикаучука», в 10:10 (MSK+1) — на двух предприятиях одновременно.

Жителей просят сохранять спокойствие — проверка плановая.

Алексей Алексеев