Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Химические предприятия Тольятти проверят системы экстренного оповещения

В Центральном районе Тольятти 10 июля пройдёт проверка систем экстренного оповещения. Ее проведут два крупных химических предприятия — ПАО «Куйбышевазот» и ООО «Тольяттикаучук», сообщили в администрации города.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее подразделениями «Куйбышевазота» был проведены регламентные работы по поддержанию в работоспособном состоянии локальной системы оповещения.

Она пройдет в три этапа: в 10:00 (MSK+1) включатся сирены «Куйбышевазота», в 10:05 (MSK+1) — «Тольяттикаучука», в 10:10 (MSK+1) — на двух предприятиях одновременно.

Жителей просят сохранять спокойствие — проверка плановая.

Алексей Алексеев