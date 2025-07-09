«Ингосстрах» назвал самые аварийные улицы Астрахани

Эксперты «Ингосстраха» проанализировали убытки по автострахованию в Астрахани за первое полугодие 2025 года. В отчете представлены данные о самых аварийных и спокойных улицах города. Анализ основан на примерно 1,4 тыс. страховых случаев за этот период.

Наибольшее количество ДТП зафиксировано на улицах Николая Островского (4,70%), Савушкина (4,48%), Софьи Перовской (3,84%), Боевой (3,27%) и Яблочкова (3,20%). Основные причины аварий — столкновения транспортных средств и невнимательность водителей.

Самыми безопасными участками стали улицы Пугачева, Костина, Епишина и Власова. Там доля ДТП составила всего 0,07%.

Нина Шевченко