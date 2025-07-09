В Самаре ООО «Нектар» оштрафовано за нарушения трудового законодательства
В Самаре прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере охраны труда ООО «Нектар». Это крупное предприятие изготавливает соки «Иваныч» и «Волжский посад». Проверка выявила нарушения, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, было установлено, что работники не проходят в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Проверка знаний требований охраны труда не проводится. Водители предприятия не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование.
В отношении ООО «Нектар» было возбуждено дело по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ «Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем».
Контролирующим органом предприятие оштрафовано на 110 тыс. руб.