В Астрахани сотрудники «Газпрома» получили условные сроки за взятки на 4 млн

В Астрахани 16 сотрудников газоперерабатывающего завода (АГПЗ) получили условные сроки за взятки при трудоустройстве с 2019 по 2022 годы. В схеме участвовали слесари и операторы, которым помогал заместитель директора по кадрам. Взятки за трудоустройство составляли от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Один из работников помог устроиться своему сыну, выполнив строительные работы на сумму 300 тыс. руб. для заместителя директора. Общая сумма взяток составила 3,9 млн руб.

Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе регионального Следственного комитета и УФСБ по Астраханской области. Заместитель директора по кадрам был задержан в прошлом году, и его дело уже направлено в суд.

Нина Шевченко