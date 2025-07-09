Виталий Смирнов подал документы на выборы раиса Татарстана

Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Виталий Смирнов подал документы на выдвижение на выборах главы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Смирнов подал документы на выдвижение на выборах раиса Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба ЦИК РТ Виталий Смирнов подал документы на выдвижение на выборах раиса Республики Татарстан

Фото: Пресс-служба ЦИК РТ

Документы приняты в установленном порядке, рабочая группа ЦИК республики приступила к их проверке. Выдвижение кандидатов завершается 11 июля в 18:00. Голосование состоится 14 сентября 2025 года в единый день голосования.

Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщал, что четыре политические партии провели мероприятия по выдвижению кандидатов. Помимо Виталия Смирнова на выборы выдвинулись действующий раис Рустам Минниханов от «Единой России», руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов и глава регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов. Тогда Андрей Кондратьев не исключил возможность дополнительных выдвижений.

Анар Зейналов