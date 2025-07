По дуэту всему свету

В записи нового альбома легенды американской эстрады Барбры Стрейзанд «The Secret of Life: Partners, Volume Two» приняли участие Стинг, Сил, Мэрайя Кэри, Ариана Гранде, Сэм Смит, а также Боб Дилан и Пол Маккартни. В целом скептически настроенный Игорь Гаврилов не мог не отметить историческую значимость этого проекта.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Если Барбра Стрейзанд и чувствует себя уходящей натурой, то сдавать позиции не собирается

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Новый, второй в дискографии Барбры Стрейзанд альбом дуэтов «The Secret of Life: Partners, Volume Two» был записан практически вопреки законам природы. 83-летняя певица начала работу над ним сразу по окончании проекта, для которого потребовалось серьезное и долгое напряжение голосовых связок. Певица начитывала тексты для аудиокниги, основанной на ее мемуарах «Меня зовут Барбра». Объем книги составляет 970 страниц, а аудиокнига — 48 часов звука, то есть истинный фанат Стрейзанд может слушать историю ее жизни двое суток без перерыва.

Что ж, ей есть что вспомнить. Барбра Стрейзанд относится к высшей касте индустрии развлечений — EGOT. То есть в ее коллекции есть Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Она принадлежит к поколению, для которого актерские и вокальные задачи стояли рядом и решались исключительно личными талантами — без использования компьютерной графики, искусственного интеллекта и электронных обработок голоса. Это уходящее «аналоговое» поколение, которое тем не менее никак не хочет уступать позиции. Пол Маккартни и Мик Джаггер все еще поют, Клинт Иствуд и Вуди Аллен снимают кино, а Джейн Фонда и Софи Лорен блистают на экранах.

Первый сборник дуэтов «Partners» Барбра Стрейзанд выпустила в 2014 году. Тогда она взяла себе в партнеры исключительно классиков североамериканской песни и даже записала «Love Me Tender» с использованием вокальных дорожек Элвиса Пресли. Была и еще одна общая черта у всех участников записи: почти все они были лауретами или номинантами Grammy (исключение составил только Джейсон Гулд, сын певицы). Несмотря на вполне предсказуемое содержимое и полное отсутствие сюрпризов по части звука, альбом попал на первое место в чарте Billboard. И десять лет спустя все-таки показался заслуживающим продолжения.

После шести недель записи аудиокниги у Барбры Стрейзанд пропал голос, однако, попав в студию, она каким-то чудом вернула себе свой главный инструмент. А в партнеры снова взяла исключительно лауреатов или номинантов на главную музыкальную награду. Даже самая молодая участница записи, 26-летняя исландская певица Лейвей, в 2024 году удостоилась Grammy как автор «лучшего традиционного поп-альбома с вокалом»: очевидно, не может гранд-дама американской эстрады позволить себе спеть дуэтом с кем-либо, чьи заслуги не оценены на самом высоком уровне.

Песня Лейвей «Letter to My 13 Year Old Self» («Письмо 13-летней мне») вышла как раз на том самом ее альбоме «Bewitched», удостоенном Grammy. 23-летняя девушка прощалась в песне со своей юностью: «Не переживай, что твои волосы слишком вьются, а кто-то из твоих подруг уже целовался». Когда эти же слова поет дама 1942 года рождения, рождается совсем другой тип иронии. В любом случае, в сольном исполнении Лейвей было больше уютной простоты и доверительной интонации — за этот особый камерный стиль ее и любят. А Барбра Стрейзанд, собирая вокруг себя лауреатов Grammy, не могла не собрать и оркестр. И тихая баллада сразу приобрела масштаб голливудского саундтрека, сделав голос Лейвей всего лишь одним из его инструментов.

Это в принципе характерно для всех кавер-версий, собранных на альбоме. Одной из его жемчужин стала песня Пола Маккартни «My Valentine» из джазового альбома «Kisses On The Bottom» (2012). Ее вполне можно назвать последней гениальной песней экс-битла. После нее еще было много хороших, но мелодический гений сверкнул в последний раз именно в ней. Песню легко представить себе в исполнении Фрэнка Синатры или Луи Армстронга. Тихому голосу Маккартни тогда, в 2012-м, вторила гитара Эрика Клэптона, а инструменты оркестра скромно отрабатывали на заднем плане.

Теперь в дуэте с Барброй Стрейзанд сэр Пол, конечно, старался сохранить хрупкую красоту оригинала. Однако аранжировка, за которую отвечал Уолтер Афанасьефф, размыла обаяние исходника. Для многолетней подопечной Афанасьеффа Мэрайи Кэри, которая вместе с Арианой Гранде исполнила на этом альбоме песню «One Heart, One Voice», комфортный «лас-вегасский» продакшн — самое то. Но «My Valentine» заслуживает чуть больше вкуса в интерпретации.

Барбра Стрейзанд много лет шла к дуэту еще с одним титаном — Бобом Диланом. На новом альбоме появилось их совместное исполнение эстрадного номера Рэя Нобла «The Very Thought of You». В координатах «Great American Songbook» («Великого американского песенника») Боб Дилан чувствует себя прекрасно, он сам записал несколько альбомов со стандартами первой половины XX века. Ведущим инструментом в совместной с Барброй Стрейзанд версии песни стала губная гармоника, что, надо сказать, уже выделило песню на ровном фоне альбома, звучащего по преимуществу как музыка для кофеен.

Еще в 1960-е Дилан и Стрейзанд выступали в одних и тех же заведениях Гринвич-Виллидж. А в 1970-м рокер прислал ей букет цветов с запиской: «Не хочешь ли спеть со мной?» Считается, что его хит «Lay, Lady, Lay» был вдохновлен Стрейзанд. Спустя десятилетия дело наконец-то дошло до совместной записи. Дилан попросил выйти из студии всех посторонних, включая мужа Стрейзанд Джеймса Бролина, который часто присутствует на ее сессиях. Однако к предложениям самой певицы он был абсолютно открыт. Рассказывая о записи, Стрейзанд даже сравнила свою работу с Диланом с ее работой как режиссера на съемочной площадке. В итоге у дуэта получился самый прочувствованный трек на альбоме, который в целом не предвещал ничего сверхъестественного.

Игорь Гаврилов