Астраханский избирком сообщил, какие партии выдвинули своих кандидатов в гордуму

14 сентября в Астрахани пройдут выборы в гордуму. Это будет восьмой созыв местного парламента. Избиратели выберут 36 депутатов по одномандатным округам. Голосование по партийным спискам не предусмотрено, как это было в 2015 году.

Кандидаты могут выдвигаться от партий или самостоятельно. Срок подачи заявок от партий истекает 21 июля, для самовыдвиженцев — 27 июля.

Избирательная комиссия Астраханской области сообщила, что три партии уже представили списки кандидатов: «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПзП) и ЛДПР. Партия «Яблоко» также подала необходимые документы и скоро объявит своих кандидатов.

Нина Шевченко