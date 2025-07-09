Кремль рассчитывает, что Трамп продолжит посреднические усилия по Украине

Несмотря на решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине, Кремль рассчитывет, что он продолжит посреднические усилия в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным»,— сказал представитель Кремля журналистам.

На прошлой неделе США приостановили поставки военной помощи Украине для проверки собственных запасов оружия. СМИ позднее сообщили, что решение было принято Пентагоном без согласования с Белым домом. Дональд Трамп анонсировал отправку Киеву оборонительного оружия. Накануне президент США заявил, что переоценил возможность быстро разрешить ситуацию на Украине.

Лусине Баласян