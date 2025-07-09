Радиоактивную фигурку попугая нашли в доставленной из Германии в Россию посылке

Таможенники обнаружили в посылке из Германии радиоактивную керамическую статуэтку попугая. Ее должна была получить жительница Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная таможенная служба Фото: Федеральная таможенная служба

Уровень излучения, исходивший от статуэтки, в 20 раз превышал норму. Таможенники отказались отдавать товар. Посылку вернули в страну отправления.

Таможенники обнаружили радиацию с помощью системы контроля «Янтарь». По мнению специалистов, радионуклид радий-226 мог содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку.