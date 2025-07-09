Арбитр из Волгограда задержан из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»

Полиция задержала футбольного рефери Богдана Головко из Волгограда по подозрению в подкупе и влиянии на результаты матчей Первой лиги. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Задержание связано с инцидентом в матче «Торпедо» против «КАМАЗа» 24 мая.

Операция по задержанию Богдана Головко проходила при содействии МВД и Российского футбольного союза (РФС). По версии следствия, он сознательно допустил ошибку в пользу «Торпедо».

В матче «Торпедо» — «КАМАЗ» арбитр дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибку в одном из эпизодов. Защитник «Торпедо» Глеб Шевченко совершил фол на нападающем «КАМАЗа» Данииле Моторине, но пенальти не был назначен. На 50-й минуте матча был удален игрок гостей Илья Жигулев.

Нина Шевченко