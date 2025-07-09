Студента из Уфы приговорили к полутора годам условно за мошенничество

Стерлитамакский городской суд признал 18-летнего уфимского студента виновным в двух эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к полутора годам условно. Уголовное дело еще по двум эпизодам прекратили из-за примирения подсудимого с потерпевшими, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Судом установлено, что подсудимый, желая отдать долг одногруппникам в размере 200 тыс. руб., который появился у него из-за трат на развлечения и алкоголь, нашел в интернете так называемую подработку. В его обязанности входило сообщать гражданам, что их родственники якобы попали в ДТП. Подсудимый убеждал потерпевших в необходимости передать взятку сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом он получил более 1 млн руб., которые потратил на личные нужды.

При назначении наказания судом были учтены смягчающие вину обстоятельства: возмещение ущерба потерпевшим, признание вины и возраст фигуранта уголовного дела.

Венера Хисамова